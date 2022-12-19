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انزعاج سيؤول

صورتان تكشفان تجسس كوريا الشمالية على جارتها

2022-12-19 الساعة 11:46
صورتان تكشفان تجسس كوريا الشمالية على جارتها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صورتان لمدينتين في كوريا الجنوبية، تقول الجارة الشمالية إنها التقطتهما خلال اختبار قمر صناعي للتجسس، في تجربة اعتبرتها سيؤول خطيرة.

قمر صناعي

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن بيونج يانج أجرت اختبارًا مهمًا ونهائيًا، لتطوير قمر صناعي للتجسس، تسعى إلى استكماله بحلول أبريل/نيسان 2023.

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وجاء الاختبار غداة إعلان الجيشين الكوري الجنوبي والياباني إطلاق كوريا الشمالية المعزولة لصاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه الساحل الشرقي.

اختبار مهم

ووفق وسائل إعلام كورية شمالية، أجرت الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في بيونج يانج الاختبار في محطة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية في الشمال الغربي لمراجعة قدرتها على التصوير عبر الأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية.

ويحمل القمر كاميرات وأجهزة إرسال واستقبال للصور وجهاز تحكم وبطارية تخزين بزاوية مرتفعة تبلغ 500 كيلومتر.

الفضاء الجوي

وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية: أكدنا مؤشرات فنية مهمة مثل تقنية تشغيل الكاميرا في بيئة الفضاء، ومعالجة البيانات وقدرة الإرسال لأجهزة الاتصال ، ودقة التتبع والتحكم في نظام التحكم الأرضي.

ووصف المتحدث الاختبار بأنه عملية بوابة أخيرة لإطلاق قمر صناعي استطلاعي، والتي ستنتهي بحلول أبريل المقبل.

التجسس على سيؤول

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن القمر الصناعي التقط صورتين بالأبيض والأسود للعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول ومدينة إنتشون الساحلية القريبة، مشيرة إلى أنه تم التقاطهما خلال الإطلاق يوم الأحد.

وأطلقت كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات مصمم للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة ، في تحدٍ للعقوبات الدولية.

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