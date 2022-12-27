صور الغيوم اليوم في سماء الرياض مبهرة

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عانقت الغيوم اليوم المرتفعات في الرياض وفي معظم المناطق السعودية لترسم لوحة مبهجة تشي بأجواء شتوية رائعة خلال الساعات المقبلة.
وقد تبارى المغردون على موقع تويتر في توثيق صور الغيوم اليوم في سماء العاصمة الرياض وغيرها من المدن السعودية وسط توقعات بهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.
وعلق المغردون على الصور بعبارات تثير الإعجاب حيث قالت إحدى المغردات : ” كل اللي أقدر أقوله عنها سُبحان المُصور الذي صوّر جميع الموجودات ورتبها فأعطى كُل شيء منها صورة خاصة وهيئة مُنفردة”. فيما قالت مغردة أخرى “مقدر شكل الغيوم اليوم حلو” فيما قال مغرد ثالث من الرياض :” يا حلو الغيوم اليوم في الرياض “.