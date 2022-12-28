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مع بداية العد التنازلي

صور مسربة لتصميم هاتف ون بلس 11 المرتقب

2022-12-28 الساعة 1:50
صور مسربة لتصميم هاتف ون بلس 11 المرتقب
المواطن - فريق التحرير

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رصد هاتف ون بلس One Plus 11 في أحدث التسريبات المصورة الحية، مع صورة ثلاثية الأبعاد رسمية تقدم نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار.

العد التنازلي

بدأ العد التنازلي لانطلاق حدث وان بلس المرتقب للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 11، حيث تقدم العملاق الصيني الهاتف في السوق الصيني في 4 من يناير، ومن ثم تطلق الهاتف للأسواق العالمية خلال شهر فبراير من العام المقبل.

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وأكدت الصور الحية على تصميم OnePlus 11 الذي ظهر في عدد من التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد والإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن.

وتظهر وحدة الكاميرة الخلفية في الهاتف بالتصميم الدائري، كما تتضمن وحدة الكاميرة علامة Hasselblad التجارية بشكل واضح، أيضًا يظهر تصميم الغطاء الخلفي الذي يحاكي حبات الرمل، من جانب آخر تؤكد الصور على التصميم المسطح للشاشة.

أيضًا شاركت وان بلس صور رسمية ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم وألوان هاتف OnePlus 11 الأخضر والأسود.

من المعروف أن إصدارات وان بلس السابقة من الهواتف المميزة جاءت بتصميم منحني في الشاشة، على عكس إصدار الشركة المرتقب OnePlus 11 الذي رصد في الصور الحية بتصميم مسطح للشاشة.

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