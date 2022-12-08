صيانة قنوات التصريف لـ 11 نفقًا بالمنطقة الشرقية

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أن فرقها الميدانية باشرت صيانة قنوات التصريف لـ 11 نفقًا في حاضرة الدمام؛ للتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار.
وأوضحت الأمانة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن ذلك يأتي ضمن برنامج الصيانة الشاملة لشبكات تصريف الأمطار ورفع كفاءة أدائها.
وتشهد المنطقة الشرقية، منذ أيام، طقسًا غير مستقر وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مدنها.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.