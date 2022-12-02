ضابط مصري يعتدي على 5 ممرضات ويجهض إحداهن

شهد مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية المصرية، واقعة اعتداء على طاقم التمريض والعاملين من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار، ما أسفر عن إصابة عدد من الممرضات والعاملات بها.

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الواقعة، قائلة في بيان صادر عنها إن ضابطًا تعدى بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات.

سرعة التحقيق

وطالبت نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود، الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافتة إلى أن النقابة أرسلت تليجراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.

وأكدت محمود أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فور علمه بالواقعة، بدأ في التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع حقوق التمريض وحمايتهم أثناء تأدية عملهم.

ولفتت إلى أنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها من التمريض والذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مشددة على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث إن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في صالح تطوير المنظومة الصحية.

تفاصيل الواقعة

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي، أحداث الواقعة، حيث وثق تعدي أهل مريضة على الطاقم الطبي والتمريض داخل مستشفى قويسنا العام.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، بدأت الواقعة عندما وصول شخص يدّعى أنه ضابط طيار بصحبه أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك في نفس وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى.

وعند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالشخص المصاحب للحالة رفض ذلك وطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ في سباب العاملين بالمستشفى، فيما بدأت السيدات المصاحبة للحالة في تهديد أطقم التمريض في المستشفى وتوعدوا لهم بالضرب.

وبعد ذلك دخل رجلان لقسم النساء وقاموا بضرب كافة التمريض المتواجد بالقسم، وفى نفس الوقت أخرجت إحدى أطقم التمريض هاتفها للاتصال بالطوارئ فتم الاعتداء عليها وأسفر ذلك عن إجهاضها.