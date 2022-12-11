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بكاء العملاق حسرة

ضاحي خلفان: عودة رونالدو بخفي حنين

2022-12-11 الساعة 10:37
ضاحي خلفان: عودة رونالدو بخفي حنين
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل ردود الأفعال العالمية تجاه دخول كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء، بعد إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة من المنتخب المغربي بهدف دون رد.

بكاء رونالدو

وقال الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عبر تغريدة له في تويتر اليوم الأحد: بكى رونالدو بكاء حسرة. فقد خرج منتخب بلاد هذا اللاعب العملاق بخفي حنين بعد مباراته مع المغرب.

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وأضاف: هذه آخر مباراة لرونالدو في كأس العالم.كان حلمًا فهوى كان يحلم أن يقود منتخب بلاده إلى المربع الذهبي في آخر منافسات كأس العالم له. لكن مدرب المنتخب خذله فركنه في الاحتياط في بداية المباراة.

توضيح المدرب

وأوضح فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال أنه ليس نادمًا على وضع كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مباراة المغرب التي أُقيمت في ربع نهائي مونديال قطر، وانتهت بتأهل المغرب إلى دور الأربعة.

وتحدث سانتوس بعد مباراة المغرب قائلًا: “لا أشعر بالندم بعد وضع كريستيانو على مقاعد البدلاء في مباراة المغرب، لم أكن لأغير رأيي، عندما يتعلق الأمر بالفريق أفكر بعقلي ليس بقلبي”.

اعتزال رونالدو

وبعد توديع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 قد يتجه كريستيانو رونالدو للاعتزال دوليًا، واستكمال مسيرته مع الأندية.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب كان أنهى الشوط الأول متفوقًا على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف النصيري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط.

وظل المنتخب المغربي محافظًا على تفوقه ليهزم البرتغال بهدف دون رد ويصعد إلى نصف نهائي مونديال قطر لأول مرة في تاريخه، وفي تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

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