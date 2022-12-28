ضباب الشفا يرسم لوحة فنية بديعة

وثق مقطع فيديو، تكوّن الضباب في أجواء مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف بمكة المكرمة، خاصة مع ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وحالة مطرية غزيرة.

ضباب الشفا

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، الضباب الذي ملأ سماء وأجواء الشفا بمنطقة مكة المكرمة، والتي شكلت لوحة فنية طبيعية.

تجنب السيول

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، دعا اليوم الأربعاء، المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت إدارة الأزمات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية تبدأ من مساء يوم غدٍ الخميس حتى يوم الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

حالة مطرية

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه لحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء غد الخميس وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م.

ويصاحب هذه الحالة تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

ومن المتوقع أن يبدأ تأثير الحالة مساء الخميس وتزداد شدتها الجمعة والسبت، وذلك بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول، على معظم مناطق المملكة.