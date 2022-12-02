ضباب في المدينة المنورة وأمطار على أبها

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي ينبع والعيص ومركز الرايس. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

أمطار رعدية

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على مدينة أبها، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.