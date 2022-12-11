ضبط باكستانيين بالشرقية بحوزتهما 4.4 كجم من الشبو المخدر

أعلنت مكافحة المخدرات ضبط مقيمين بحوزتهما مواد مخدرة، في المنطقة الشرقية.

مواد مخدرة

وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (4.4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

النيابة العامة

وتابعت: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.