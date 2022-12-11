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تم إحالتهم للنيابة

ضبط باكستانيين بالشرقية بحوزتهما 4.4 كجم من الشبو المخدر

2022-12-11 الساعة 3:11
ضبط باكستانيين بالشرقية بحوزتهما 4.4 كجم من الشبو المخدر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مكافحة المخدرات ضبط مقيمين بحوزتهما مواد مخدرة، في المنطقة الشرقية.

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وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (4.4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

النيابة العامة

وتابعت: جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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