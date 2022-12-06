ضبط شخصين بحوزتهما 1.8 كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهما (1.8) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر.
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.