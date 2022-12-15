ضبط شخص بحوزته 239 كجم من القات المخدر

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تَمَكّن مركز الضبط الأمني بـ”قرضة” في منطقة عسير، من القبض على شخص بحوزته (239) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.