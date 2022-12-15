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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط شخص بحوزته 239 كجم من القات المخدر

2022-12-15 الساعة 2:03
ضبط شخص بحوزته 239 كجم من القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

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تَمَكّن مركز الضبط الأمني بـ”قرضة” في منطقة عسير، من القبض على شخص بحوزته (239) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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