ضبط شخص في القصيم سرق عددًا من المنازل

قبضت شرطة منطقة الأسياح بمنطقة القصيم على مواطن لسطوه على عدد من المنازل وسرقتها.

سرق أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية

وقال الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن شرطة منطقة الأسياح بمنطقة القصيم قبضت على مواطن لسطوه على عدد من المنازل، وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية (تم استردادها).

وأشار الأمن العام إلى أنه تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.