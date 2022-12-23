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ضبط قائد مركبة بالرياض ارتكب مخالفة مرورية في محتوى مرئي

2022-12-23 الساعة 8:37
ضبط قائد مركبة بالرياض ارتكب مخالفة مرورية في محتوى مرئي
المواطن - فريق التحرير

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ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية.

أشارت إدارة المرور في تغريدة على صفحة المرور السعودي على تويتر، إلى أن من بين تلك المخالفات (القيادة في ممر المشاة – تعديل وإضافة على جسم المركبة) في محافظة الخرج، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

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وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

عقوبات

في وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعقوبة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء والتي قد تصل إلى 6 آلاف ريال.

قيمة الغرامة

وذكرت المرور على حسابها الرسمي على موقع تويتر عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء والتي تضمنت إلزام قائد المركبة بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى ستة آلاف ريال.

تهديد السلامة العامة

وأكدت إدارة المرور أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لا يقتصر أثره على المخالف فقط، بل يتعداه ليهدد سلامة مستخدمي الطريق.

 

 

 

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