ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالرياض

ضبط مرور منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط؛ معرّضاً سلامة الآخرين للخطر.

وقالت الإدارة العامة للمرور على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

عقوبة التفحيط

من جهته، نشرت الإدارة العامة للمرور عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة التاسعة والستين من نظامه.

وأوضح أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وأشار إلى أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.