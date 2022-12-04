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ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش المخدر

2022-12-04 الساعة 5:49
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش المخدر
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (76) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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