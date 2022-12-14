ضبط مركبات في طبرجل ارتكب قائدوها مخالفات التفحيط والسير بدون لوحات

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ضبط مرور منطقة الجوف مركبات في محافظة طبرجل، حيث ارتكب قائدوها مخالفات مرورية (التفحيط والسير دون لوحات).
وقالت إدارة المرور في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: مرور منطقة الجوف يضبط مركبات في محافظة طبرجل ارتكب قائدوها مخالفات مرورية (التفحيط والسير دون لوحات).
لفتت الإدارة إلى أنه تمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
وفي وقت سابق، حثت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات على التأكد من تثبيت لوحات المركبة في المكان المخصص لها، لأن مخالفة ذلك يستوجب دفع غرامة مالية.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها: إن عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت أن هذه المخالفة تستوجب العقوبة بدفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.