ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالعاصمة المقدسة

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ضبطت إدارة الرقابة بالعاصمة المقدسة عددًا من المستحضرات التجميلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: إنه تم اتخاذ اللازم حيالها، وذلك في إطار جهودها لمراقبة جودة منتجات الزينة ومستحضرات التجميل ومنع تداول المنتجات الرديئة.
من جانب آخر، أكد محمد الشهري، المشرف الميداني لفريق وزارة التجارة للحملات الأمنية المشتركة، في تصريحات سابقة، أن تلك المنتجات تضر الصدر وتتسبب في الأمراض الجلدية منها الإكزيما، مؤكدًا أن تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات وغير مدرجة لدى الهيئة.
من جهته، قال محمد الجهني نائب مدير إدارة الحملة الأمنية: إن المتهمين اتخذوا من الأسواق الإلكترونية منفذًا لترويج منتجاتهم، مشددًا على أنهم جمعوا إيرادات ومبالغ كبيرة بعد قيامهم ببيع العديد من المنتجات من خلال المواقع الإلكترونية.