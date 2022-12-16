ضبط مقيم بحوزته 890 كجم من القات في عسير

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قبض مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير ، اليوم الجمعة، على مقيم من الجنسية النيبالية بحوزته (890) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.
فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.