ضبط مقيم بحوزته 890 كجم من القات في عسير

قبض مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير ، اليوم الجمعة، على مقيم من الجنسية النيبالية بحوزته (890) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

تطبيق الإجراءات النظامية

فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.