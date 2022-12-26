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تمت إحالتهم لجهة الاختصاص

ضبط مقيم لنقله 5 مخالفين لأمن الحدود في جازان

2022-12-26 الساعة 1:16
ضبط مقيم لنقله 5 مخالفين لأمن الحدود في جازان
المواطن - فريق التحرير

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ألقى مرور محافظة العيدابي بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة نقل المخالفين

وبحسب ما نقله الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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الإبلاغ

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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