ضبط مقيم نشر محتوى مرئيًا به ألفاظ تمس حرمة الحياة الخاصة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيًا يتضمن ألفاظًا فيها مساس بحرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية.

تطبيق الإجراءات وإحالته للنيابة

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.