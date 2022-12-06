ضبط مقيم يمني لإيوائه ونقله 9 مخالفات إثيوبيات

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله في مركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وإيوائه (7) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في شقة مستأجرة من قِبله حيث تمّ توقيفهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومَن نقلهن وآواهن إلى النيابة العامة.

موجبة للتوقيف وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق.