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في شقة مستأجرة بعسير

ضبط مقيم يمني لإيوائه ونقله 9 مخالفات إثيوبيات

2022-12-06 الساعة 3:17
ضبط مقيم يمني لإيوائه ونقله 9 مخالفات إثيوبيات
المواطن -الرياض

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله في مركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وإيوائه (7) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في شقة مستأجرة من قِبله حيث تمّ توقيفهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومَن نقلهن وآواهن إلى النيابة العامة.

نظام أمن الحدود

وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل مَن يسهّل في دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أيَّ مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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موجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق.

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