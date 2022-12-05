ضبط مقيم يمني نقل 3 مخالفين في ضمد

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة ضمد في منطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله في مركبة يقودها 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأفادت بأنه جرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومَن نقلهم إلى النيابة العامة.

نظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن “15” سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.. حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية)، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.