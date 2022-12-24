ضبط مواطنين زعم أحدهما تعرضه لاعتداء بالجوف

أعلنت وزارة الداخلية، أن شرطة الجوف، قبضت على مواطنين اثنين نشرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أحدهما تعرضه للاعتداء على أحد الطرق بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتبيّن من إجراءات الاستدلال عدم صحة ذلك، وتضمينه معلومات وادعاءات كاذبة، مخالفًا بذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

وتبين أن ما تعرضت له المركبة من ضرر بسبب جسم حديدي سقط عرضيًا عليها في الطريق، وباشرت القوة الخاصة لأمن الطرق الحادث في حينه وقدمت له المساعدة اللازمة.

إحالة للنيابة العامة

ووفقًا لبيان الداخلية، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.