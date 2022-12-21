ضبط مواطن أتلف صرافاً آلياً بتكسيره في القصيم

ألقت شرطة محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن أتلف جهاز صرّاف آلياً.

وقال الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن المتهم أتلف جهاز صرّاف آليا تابعاً لأحد البنوك بتكسيره.

إحالته للنيابة

وبين أنه جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.