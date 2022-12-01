ضبط مواطن بحوزته 48 كجم من القات بجازان

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان، على مواطن بحوزته 48 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

إحالة لجهات الاختصاص

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وتكثف الفرق الميدانية الأمنية من جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون، والسيطرة على الحدود من مهربي المخدرات داخل المملكة.