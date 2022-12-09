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جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن خبأ 82 كجم قات في مركبته بمكة المكرمة

2022-12-09 الساعة 9:23
ضبط مواطن خبأ 82 كجم قات في مركبته بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على شخص بحوزته (82) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

داخل مركبته

وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ألقت القبض على مواطن بحوزته 82 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر كانت مخبأة داخل مركبته.

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الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة

وبين أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة التحقيق.

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