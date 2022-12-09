ضبط مواطن خبأ 82 كجم قات في مركبته بمكة المكرمة

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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على شخص بحوزته (82) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ألقت القبض على مواطن بحوزته 82 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر كانت مخبأة داخل مركبته.
وبين أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة التحقيق.