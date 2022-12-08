ضبط مواطن سرق مركبة ومصوغات ذهبية بالجوف

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استردت شرطة منطقة الجوف، اليوم الخميس، مركبة مسروقة في وضع التشغيل وقبضت على سارقها.
وبحسب ما ذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فقد تبين من إجراءات الاستدلال سرقة مواطن لمصوغات ذهبية من محل تجاري في محافظة دومة الجندل.
وبين أنه جرى ضبط المصوغات، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وتطبيق نظام المرور بحق مالك المركبة.