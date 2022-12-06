ضبط مواطن صدم مركبات عمدًا بالطائف

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قبضت دوريات الأمن في محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، على مواطن لصدمه مركبات عمدًا وإشهار السلاح الأبيض على آخر.
وذكر الأمن العام، على حسابه الرسمي على “تويتر”، أن دوريات الأمن قبضت على مواطن لصدمه المركبات عمدًا وإشهار السلاح ومحاولة صدم مركبة أمنية والهروب من الموقع.
وبيت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.