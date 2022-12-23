ضبط مواطن في جازان خبأ 47 كجم من القات بمركبته

قبضت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب، بمركز الضبط الأمني بالحمراء في منطقة جازان، على مواطن بحوزته 47 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبته.

تم إحالته للنيابة

وأشارت القوات الأمنية في تغريدة على حساب الأمن العام بموقع تويتر، إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ترويج مخدرات

وفي وقت سابق، قبضت قوات مكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة على موقع تويتر: مكافحة المخدرات قبضت على 3 مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 148 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و48 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.