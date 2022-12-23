Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إحالته للنيابة

ضبط مواطن في جازان خبأ 47 كجم من القات بمركبته

2022-12-23 الساعة 8:27
ضبط مواطن في جازان خبأ 47 كجم من القات بمركبته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب، بمركز الضبط الأمني بالحمراء في منطقة جازان، على مواطن بحوزته 47 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبته.

تم إحالته للنيابة

وأشارت القوات الأمنية في تغريدة على حساب الأمن العام بموقع تويتر، إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 49

Img

البيان الختامي لمؤتمر بغداد: نقف إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات

ترويج مخدرات

وفي وقت سابق، قبضت قوات مكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة على موقع تويتر: مكافحة المخدرات قبضت على 3 مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 148 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و48 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية