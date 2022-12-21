ضبط يمني بعسير خبأ 30 كجم من الحشيش في مركبته

قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (30) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر مخبأة داخل مركبته.

تم إيقافه وإحالته لجهة الاختصاص

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.