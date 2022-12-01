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على متن 10 مركبات

ضبط 10 مخالفين للبيئة بحوزتهم حطب محلي

2022-12-01 الساعة 8:22
ضبط 10 مخالفين للبيئة بحوزتهم حطب محلي
المواطن - الرياض

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ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وعسير والحدود الشمالية، اليوم الخميس، 10 مخالفين لنظام البيئة (9 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية)، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملات أمنية

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ عن المعتدين

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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