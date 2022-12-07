ضبط 11 مخالفًا للأمن البيئي بحوزتهم حطب محلي

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ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والحدود الشمالية ونجران والجوف وحائل، اليوم الأربعاء، 11 مخالفًا لنظام البيئة؛ 10 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 9 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وسلموا المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية المناطق.