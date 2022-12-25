ضبط 12 مخالفًا في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، على (12) مخالفاً لنظام أمن الحدود، (7) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية البنجلاديشية، و(18) مخالفاً لنظام الإقامة، (7) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية البنجلاديشية و (4) من الجنسية النيجيرية ومخالفين من الجنسية الباكستانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وذكر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع “تويتر”، أنه جرى توقيف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.