ضبط 120 كجم مكسرات مجهولة المصدر بالحديبية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، أن بلدية الحديبية الفرعية ضبطت 120 كجم من المكسرات مجهولة المصدر.

جولات رقابية

ووفقًا للحساب الرسمي للأمانة على موقع “تويتر”، جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة.

ونفذت بلدية الحديبية الفرعية الجولات الرقابية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.