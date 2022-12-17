ضبط 1500 كجم مواد غذائية فاسدة بمكة المكرمة

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ضبطت بلدية المنطقة المركزية الفرعية أكثر من 1500 كجم خضروات وفواكه و100 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال الجولات الرقابية والمتابعة المستمرة لمعالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، حسبما ذكرت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة في تغريدة على موقع تويتر.
كما نشرت لقطات توضح المواد الغذائية التي تم ضبطها.