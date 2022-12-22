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استخدموا 15 آلية لنقل الرمال وتجريف التربة

ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

2022-12-22 الساعة 6:22
ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

15 آلية

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و3 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واليمنية، والبنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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