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بمناطق مكة المكرمة والرياض وعسير

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من الحطب والفحم المحليين

2022-12-16 الساعة 8:13
ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من الحطب والفحم المحليين
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 25 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

32 ألف ريال غرامة

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

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الإبلاغ

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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