ضبط 1934 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

نجحت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضبط 1934 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف تفاصيل الضبط، وصورًا لعدد من المركبات المخالفة

ضبط المركبات

وقالت الإدارة العامة للمرور إن ذلك يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.