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ضمن الحملة الميدانية للمرور

ضبط 1942 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

2022-12-29 الساعة 7:23
ضبط 1942 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، من ضبط 1942 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

ضبط المركبات

ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف تفاصيل الضبط، وصورًا لعدد من المركبات المخالفة

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يأتي هذا ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

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