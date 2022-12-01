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ضمن الحملة الميدانية لضبط المخالفين

ضبط 2169 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

2022-12-01 الساعة 8:37
ضبط 2169 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - الرياض

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ضبطت إدارة المرور، اليوم الخميس، 2169 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، أن الحملة تأتي ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

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جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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