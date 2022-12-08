Icon

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملة الميدانية المستمرة للمرور

ضبط 2262 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

2022-12-08 الساعة 8:04
ضبط 2262 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2262 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، لقيام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجراف يكشف تفاصيل الضبط، وصورًا لعدد من المركبات المخالفة

قد يهمّك أيضاً
Img

أفشة على رادار سيلتيك الاسكتلندي في انتقالات الشتاء

Img

الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات ويتمسك بوصافة الدوري المصري

عمل ميداني مكثف

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور ومخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...

محمد بن سلمان
بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق
السعودية اليوم

بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق

السعودية اليوم
الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...
حصاد اليوم

الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...

حصاد اليوم
ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة
آخر الاخبار

ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة

آخر الاخبار
استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...
السعودية اليوم

استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...

السعودية اليوم
محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...
السعودية اليوم

محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...

السعودية اليوم
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...
غرائب

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...

غرائب
طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما
السعودية اليوم

طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما

السعودية اليوم