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ضبط بحوزتهم 739.650 ريالًا

ضبط 3 أشخاص لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها للخارج

2022-12-18 الساعة 8:25
ضبط 3 أشخاص لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها للخارج
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية؛ لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها خارج المملكة، وذلك عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود ملكيتها لمواطن تم القبض عليه، وفقًا لبيان الأمن العام على موقع تويتر، اليوم الأحد.

كما ضُبط بحوزة المتهمين 739.650 ريالًا في شقة سكنية بمدينة الرياض.

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إحالتهم للنيابة العامة

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطنين لنقلِهما في مركبة يقودها أحدهما (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم تم نقلهم إلى النيابة العامة.

تفاصيل العقوبة

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 

 

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