ضبط 3 متسولين في القصيم أحدهم يستعطف المصلين

ضبطت قوات الأمن العام، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص يمارسون التسول في منطقة القصيم.

ضبط

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مواطن يتسول ويستعطف المارة أمام المحلات التجارية، وضبط مواطنة تتسول أمام أحد المستشفيات واستعطاف الزوار أثناء دخولهم وخروجهم.

كما أشارت قوات الأمن إلى أنه تم رصد وضبط مواطن يستعطف المصلين ويتسول داخل أحد المساجد.

جهود مستمرة

وتواصل الجهات الأمنية ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، لمكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

الإبلاغ

وحثّ الأمن العام المواطنين على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.