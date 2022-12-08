ضبط 3 مخالفين لنظام الحدود بحوزتهم مخدرات في عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 41 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لـ حرس الحدود على موقع تويتر، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسلميهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.