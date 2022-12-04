ضبط 3 مقيمين بتهمة التسول في جازان

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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة جازان، اليوم الأحد، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة جازان.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/YeNEohyvPaقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) December 4, 2022
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقة جازان.
في التفاصيل: قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسول بشكل مباشر من أمام المحلات التجارية.
فيما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.