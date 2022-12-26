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معروض للبيع على متن 3 مركبات

ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب المحلي

2022-12-26 الساعة 7:06
ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب المحلي
المواطن - واس

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ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في القصيم وعسير وجازان، 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حظر بيع الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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