ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الثلاثاء، (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير.

العقوبة

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.