ضبط 4 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه

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ألقت شرطة منطقة الجوف، اليوم الجمعة، القبض على 3 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية؛ لاعتدائهم على مقيم من الجنسية اليمنية.
وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المقيمين المتورطين حاولوا سرقة أعلاف من مزرعة المقيم من الجنسية اليمنية.
وبحسب شرطة الجوف، فقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.