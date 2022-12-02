Icon

سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
حاولوا سرقة أعلاف مزرعته

ضبط 4 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه

2022-12-02 الساعة 7:25
ضبط 4 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة منطقة الجوف، اليوم الجمعة، القبض على 3 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية؛ لاعتدائهم على مقيم من الجنسية اليمنية.

تفاصيل الواقعة

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المقيمين المتورطين حاولوا سرقة أعلاف من مزرعة المقيم من الجنسية اليمنية.

قد يهمّك أيضاً
Img

إنفاذ يقيم 20 مزادًا لبيع 200 عقار

Img

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 185.14 ريال

وبحسب شرطة الجوف، فقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...
السعودية اليوم

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...

السعودية اليوم
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...
السوق

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...

السوق
المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط
الرياضة

المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

الرياضة
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...
السعودية اليوم

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...

السعودية اليوم
عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر
غرائب

عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

غرائب
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
السعودية اليوم

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

السعودية اليوم
إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ
العالم

إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

العالم
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
الرياضة

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

الرياضة