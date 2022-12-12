ضبط 414 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

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تمكنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، من ضبط 414 دراجة آلية مخالفة، وذلك في إطار الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام وعدم مخالفتها.