ضبط 50 مخالفًا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا في 4 مناطق

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، (50) مخالفًا لنظام البيئة، (40) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية اليمنية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (956) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.